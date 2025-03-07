Тест для настоящих отличников: угадайте произведение русской литературы по имени главного героя

Докажите, что вы не прогуливали школу «Анна Каренина»Первые несколько лет после окончания школы большинство из нас — из тех, кто не прогуливал уроки — помнят, какие герои к каким литературным произведениям относятся.
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