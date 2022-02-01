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«Ливерпуль» не успел оформить трансфер Фабио Карвальо за 8 млн фунтов. 19-летний хавбек должен был остаться в «Фулхэме» в аренде до конца сезона

Переход атакующего полузащитника «Фулхэма» Фабио Карвальо в «Ливерпуль» сорвался. Мерсисайдцы согласовали трансфер 19-летнего экс-игрока юношеской сборной Англии за 8 млн фунтов, а с самим Карвальо – 5-летний контракт.

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