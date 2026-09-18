🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — политолог, советник Главы Республики Крым Денис Батурин 23 мая 1907 года, в речи перед депутатами II Государственной думы, Пётр Аркадьевич Столыпин произнёс слова, которые актуальны по сей день: «Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!» Спустя столетие внешний и внутренний враг снова и снова бросает все свои силы и средства на подрыв единой и неделимой России, на её раздробление и разграбление.