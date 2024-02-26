А ведь предупреждали, что такое возможно!

вл валерий лисицын Вапрос канечно интиресный, это что же господа - товаришшы выходит наши ворюги для бандеровцев воровали и везли в Англию. 😜. Они же старались для себя и не рассчитывали на такой сюрприз . Инфаркты пойдут у них.

Алексадр Вовк-Михайлов Можно убить и сидика и ришида и нам ничего не будет. Свалить все на скрипалей.