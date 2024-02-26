Мэр Лондона Садик Хан выдвинул инициативу, согласно которой нужно конфисковать всё имущество российских бизнесменов в городе, продать его, а выручку направить в поддержку Украины.
А ведь предупреждали, что такое возможно!
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Вапрос канечно интиресный, это что же господа - товаришшы выходит наши ворюги для бандеровцев воровали и везли в Англию. 😜. Они же старались для себя и не рассчитывали на такой сюрприз . Инфаркты пойдут у них.
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23 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Можно убить и сидика и ришида и нам ничего не будет. Свалить все на скрипалей.
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20 час.
ТБ
Татьяна Бут
Вот если так будут поступать все страны, коррупция в России у меньшится в разы. Какой смысл воровать или брать взятки, если эти деньги нельзя будет использовать.
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18 час.
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