Врач Самедова: отсутствие изменений в теле говорит о нарушении полового развития

В практике врачей нередко встречаются ситуации, когда у детей обнаруживаются нарушения полового развития, которые, без своевременной коррекции, могут привести к серьезным проблемам не только с физическим, но и психологическим здоровьем.
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