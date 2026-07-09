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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Оуэн: «Сходил с ума от реакций по матчу с Мексикой. Бывшие футболисты описывали это как величайшую игру сборной Англии. Но это не так. Драматизм путают с качеством»

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн поделился размышлениями о победе национальной команды над Мексикой (3:2) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

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