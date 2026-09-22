Оппозиция Армении отказалась обсуждать доклад Пашиняна о кризисе в церкви

Оппозиционные фракции «Армения» и «Сильная Армения» отказались участвовать в возможной парламентской комиссии по подготовленному для Никола Пашиняна докладу о ситуации в Армянской Апостольской церкви, сославшись на нежелание поддерживать антицерковные процессы.
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