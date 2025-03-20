Спасатели эвакуировали 26 рыбаков с отколовшейся льдины под Ярославлем

Спасатели эвакуировали двадцать шесть рыбаков, которых унесло на льдине в Ярославской области. Мужчины вышли на лед Рыбинского водохранилища, но не заметили, как крупная глыба откололась и начала удаляться от берега.
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