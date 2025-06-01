Значение военного аспекта крещения Руси для датировки этого события

Крещение князя Владимира в купели одной из церквей Херсонеса Таврического. Миниатюра из Радзивилловской летописи В России получила широкое распространение версия крещения Руси, изложенная в летописи «Повесть Временных Лет», составленной в начале XII в.
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