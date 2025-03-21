"Европейская солидарность" требует встречи с Зеленским из-за украинских АЭС

Партия "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко требует от Владимира Зеленского срочно провести встречу с лидерами парламентских фракций для обсуждения вопроса о передаче США украинских атомных электростанций.
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