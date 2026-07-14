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Bloomberg: Страны ЕС не смогли согласовать три пункта в 21-м пакете санкций

Европейский союз не смог согласовать 21-й пакет санкций против России. Причиной стали разногласия по двум ключевым вопросам: ограничениям на транспортировку российского сжиженного природного газа и мерам в отношении Raiffeisen Bank International, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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