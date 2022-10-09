В Италии назвали Зеленского вышедшим из-под контроля Запада монстром Франкенштейна

ападные страны бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра Франкенштейна, заявил главный редактор итальянской Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
ападные страны бесконтрольным финансированием и накачкой Киева оружием сделали из Зеленского не послушную марионетку, а вышедшего из-под всякого контроля монстра Франкенштейна, заявил главный редактор итальянской Il Fatto Quotidiano Марко Травальо.
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