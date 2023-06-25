Закон, порядок, государство

769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Стрельбы:ТОФ- из тихого океана в сторону Японии, флот КНДР и КНР из японского моря в сторону Японии, закрыть вокруг Я...Отряд кораблей Ти...
  • Владимир Петров
    Таскать пищу с кухни, посуду - обратно было нудно. Мы ели на кухне порознь, почти по графику.Эти 8 странностей...
  • F I
    Кухня не было главной комнатой в квартире, поэтому для нее выделялось минимум места — так сказать, "остатки роскоши"....Эти 8 странностей...

Полицейские в Рязани пресекли нарушения миграционного законодательства

В Рязани были проведены проверочные мероприятия на строительной площадке на окраине города. В мероприятиях участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области, регионального УФСБ, Управления уголовного розыска УМВД, Центра по противодействию экстремизму, участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани и сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх