Полицейские в Рязани пресекли нарушения миграционного законодательства

В Рязани были проведены проверочные мероприятия на строительной площадке на окраине города. В мероприятиях участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области, регионального УФСБ, Управления уголовного розыска УМВД, Центра по противодействию экстремизму, участковые уполномоченные полиции и оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани и сотрудники Отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД.