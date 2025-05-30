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Шесть кулинаров, 150 литров ухи и одно шоу: как на площади Революции готовят угощение для всех

Шесть кулинаров, 150 литров ухи и одно шоу: как на площади Революции готовят угощение для всех

В субботу, 31 мая, в 12:00 на площади Революции гостей фестиваля «Москва – на волне. Рыбная неделя», проходящего в рамках «Лета в Москве», ждет одно из самых зрелищных и вкусных событий — традиционный мастер-класс «Большая уха».

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