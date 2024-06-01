В Волгоградской области дан старт традиционной профильной военно-патриотической смене «Кадет МВД»

1 июня 2024 года на базе детского оздоровительного лагеря им. Гули Королевой Городищенского района Волгоградской области состоялось открытие, ставшей уже традиционной, профильной военно-патриотической смены «Кадет МВД».
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