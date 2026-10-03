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Царьград

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Госдума одобрит бюджет: 19 трлн рублей на нацпроекты до 2029

Госдума одобрит бюджет: 19 трлн рублей на нацпроекты до 2029

Госдума рассматривает проект бюджета России на 2027-2029 годы. Запланировано 19 трлн рублей на нацпроекты, 6,4 трлн на технологическое развитие и инфраструктуру.

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Игорь Кузнецов

В ГД РФ есть профильные комитеты, вопрос в том, как они быстро должны проработать "цифры" в предлагаемом проекте бюджета РФ, тем более с перспективой на 3 года, если только что прошли выборы депутатов?
Остаётся надежда на профессионализм в предложениях правительства РФ, а общие суммы затрат - так мало кто из граждан может их соотнести друг с другом.
Что такое "19 триллионов рублей", какая часть от ВВП, что достанется каждому региону и на какую инфляцию это рассчитано?