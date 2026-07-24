Польша предложила Киеву место для безопасного производства ракет для Patriot Варшава выступила с инициативой организовать совместное с Укр.
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Польша предложила Киеву место для безопасного производства ракет для Patriot Варшава выступила с инициативой организовать совместное с Укр.
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