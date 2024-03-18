А вот теперь приплыли: Михаил Хазин о приговоре "наглым хапугам"

Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов напутствовал ещё в последние дни своей жизни В.В.Путина - национализировать всю добывающую деятельность России, все недра, все полезные ископаемые! Вряд ли кто-то ещё сомневается, что начальный капитал нынешних миллиардеров имеет криминальное начало! Вот с этого и начинать надо!!!!!!!!!! А все недра ведь в их руках! А Чубайс много пользы принёс России? Европе да, России нет!!!

Виталий Кирпиченко

30 лет разворовывали Россию и никто не видел этого?! Теперь прозрели? как бы ни так! Нужна кость доверчивому и наивному люду, вот и швырнули её нам! Грызите. радуйтесь. знайте. как вас хозяева любят! Но время многих образумило, не верят они словам, им нужны доказательства! Иначе будет, как некогда уже было. Элита из окопных парней -- очередной блеф, та же кость. Им суждено после Победы (если она ещё будет) оказаться на полках "нищебродов"!