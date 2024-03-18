Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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А вот теперь приплыли: Михаил Хазин о приговоре "наглым хапугам"

А вот теперь приплыли: Михаил Хазин о приговоре "наглым хапугам"

Прошло уже почти две недели с того дня, как президент России Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию.

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Комментарии
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ВН
Владимир Никитин
Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов напутствовал ещё в последние дни своей жизни В.В.Путина - национализировать всю добывающую деятельность России, все недра, все полезные ископаемые! Вряд ли кто-то ещё сомневается, что начальный капитал нынешних миллиардеров имеет криминальное начало! Вот с этого и начинать надо!!!!!!!!!! А все недра ведь в их руках! А Чубайс много пользы принёс России? Европе да, России нет!!!
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14 час.
Виктор Александров
Именно по отношению к Чубайсу можно точно определить, стоит ли Путину доверять.
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13 час.
Виталий Кирпиченко
30 лет разворовывали Россию и никто не видел этого?! Теперь прозрели? как бы ни так! Нужна кость доверчивому и наивному люду, вот и швырнули её нам! Грызите. радуйтесь. знайте. как вас хозяева любят! Но время многих образумило, не верят они словам, им нужны доказательства! Иначе будет, как некогда уже было. Элита из окопных парней -- очередной блеф, та же кость. Им суждено после Победы (если она ещё будет) оказаться на полках &quot;нищебродов&quot;!
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13 час.

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