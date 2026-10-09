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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В ФНС разъяснили рассылку налоговых писем детям

В ФНС разъяснили рассылку налоговых писем детям

Несовершеннолетний становится налогоплательщиком сразу, как только у него появляется имущество в собственности — неважно, сколько ему лет Дети, владеющие земельными участками и недвижимостью, обязаны платить налоги, но фактически это делают их родители, опекуны или другие законные представители, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

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