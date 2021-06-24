Английских моряков ждала судьба похуже, чем украинских в керченской провокации

Только новостиПолитикаАнглийских моряков ждала судьба похуже, чем украинских в керченской провокации Командование НАТО сознательно рисковало жизнями британских моряков, посылая эсминец «Дефендер» к берегам Крыма.Вернуться к статье376НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьигорь пузинТопить надо было,а не предупреждать!!!sergo galinкак всегда . слабых украинцев под конвой , а англичан попугали и утерлись . теперь нато точно знает , что гарант только пукает и сотрясает воздух .Владимир Самойленкоты кулэмэт смазал? или на третью мировую пущай руские идут, а ты отсидишься?Владимир Самойленковот тут проблема. на дне Чёрного моря и так дерьма всякого немеряно, ишо и британцев туда накидать сапсем некомильфо. а РЭБануть и оставить плавать - это да.sergo galinрусский подучи .РОРафаэль ОсэлэдкоПодставь под это пукало свой хлебальник и поймешь как оно отрезвляюще действует.Слабые недоумки были на катерах-корытах , для них хватило и "НАВАЛА",а этим ДОЛБОЕБАМ продемонстрировали и стрельбу и бомбочки,что заставило изменить курс ЭСМИНЦУ!!!Ринат АхметуллинКстати почему не глуханули непонятно, как Маккейна...Михаил АндреевНу ты то ,,герой,, точно бы всех потопил.))) И ,что ж ты такой вумный не адмирал?sergo galinрусский зачем коверкать ? или недоумок ? вот почитай как было при советах с нарушителями границ . оттого что у советских чиновников , дети учились в СССР и деньги хранили в сберкассе , а не за рубежом . 1 мая 1960 года американский самолет У-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом (FrancisPowers), нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска (ныне Екатеринбург) . почитай и запомни , что была сильная и независимая страна , по имени СССРsergo galinох как громко трещишь , а по факту только звон . где хоть один кадр бомбёжек эсминца или обстрел корабля . заставили изменить курс , где ты это видел ? даже по телевизору не могли показать этого . только таким как ты привиделось это и остальное уже додумали . включи мозг , если он еще имеетсяВладимир Самойленкода ну хто бы говорил? ты свой грузинский учи, а за мой руский не переживай.Владимир Самойленковот тока не надь прикрываться СССР. это не твоя страна. наши и самолёт збили. южно корейский. да и во Вьетнаме пиндосов мочили. тока в Советском Союзе не было Ельцына. а вот када появился горби, то и Чессна на Красную площадь села. и это всё ишо СССР был.РОРафаэль ОсэлэдкоТрудно объяснять темному человеку суть любого вопроса,тем более если этот человек сам не желает ,а может и не способен разобраться по существу.Может ты на порнуху время тратишь,а не на серьезные аналитические передачи с экспертами дающими оценку событий с видео подтверждениями.Тогда смотри порнуху,-видимо здесь у тебя дела обстоят лучше,а в политику и конфликты-провокации не лезь-не твое!sergo galinлучше и полезнее порнуху смотреть , чем с неадекватом и ура-патриотом разговариватьsergo galinда , с русским у тебя совсем глухоГеннадий СытникДа и у вас, неуважаемый, он хромает. И не только язык.sergo galinкто-то в мужской разговор влез , гендер что лиГеннадий СытникТы СЕБЯ мужчиной назвал, гомо?sergo galinпрекрасно ты себя назвал , лучше не скажешь и главное в точкуГеннадий СытникТак у тебя ещё и мозг хромает, бедолага? Безнадёга.Елена Верия (Безденежных)Ищут на свою задницу "приключений"... Идиоты!ЯЯна"Красную линию" ищут...Владимир Самойленкотут красная линия, как лазерный или инфракрасный детонатор. када найдут, поздно будет тикать.ЯЯнаПоздно никогда не будет. Во всяком случае им уже понятно, где эта линия проходит.Dzofrei Mironteпочему Россия не въебала по эсминцу???????Виктор ПолуэктовПотому что вышел бы конкретный казус белли и великолепный повод для начала в о й н ы западного мира против "агрессивной России". Эта война им уже необходима до зарезу и такая, чтобы в её начале была виновна РФ и без этой кровавой месиловки западу а) не списать кучу накопившихся экономических/политических тупиков и б) не выйти своими силами/ресурсами из уже надолго затянувшегося экономического Кризиса. Война им обнулит и спишет всё, она уже остро необходима. А вот сегодняшней России война, да ещё на таких навязываемых условиях, не нужна в упор. И чем позже очередная мировая антироссийская накачиваемая муть выйдет в горячую фазу - и чтобы без вины РФ - тем лучше будет для нашей страны. Как и для её народов.ЯЯнаРано ещё..Михаил АндреевДа по тому ,что в России мин. обороны не дурачёк 63 летний Dzofrei MironteБорис БаженовО каком "мировом сообществе" говорит Липовой? Неужели о той, которая вся состоит из обслуживающих мировой капитал политиков? Так это мизерная часть настоящего мирового сообщества, насчитывающего много миллиардов человек. Это узурпаторы власти. И, если наши политики во власти пытаются опираться на их мнение, а не мнение народов, то появляется сомнение в их благоразумии...Сергей ЕвменеевВернуть Советскую практику: Все нарушители границы уничтоались!!Без всяких нот и прочих соплей!!! Пиндосы и англосаксы должны дохнуть как мухи у наших границ!!!SSSasha Sokolovты от жары стал таким придурком или от старости?Геннадий СытникНо ты ведь придурок вне зависимости от погодных и иных условий.Анатолий КуликовЖаль не остановили, на захваченном эсминце было бы чем поживиться, этои вам не бандеровские баркасы.Владимир Самойленкону и на хрена нам это старьё? всё шо там можно найти они у нас спёрли. а новейшее только у нас и есть.sergo galinточно дебил , тебя не вылечитьВладимир Самойленкотупорылый, диплом врача психиатра в студию. нема? так иди на хер со своими диагнозами. себе их ставить можешь.sergo galinНу так ты себе дорогу проложил , острорылый . Так вперёд и с песней , надеюсь без навигатора дорогу найдёшь . И прекрати зарубежные словечки вставлять . Надеюсь путь понял ? На Ваш язык переводить не надо , на крайний случай яндекс переводчик тебе в ротикКомментировать
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