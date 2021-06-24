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Английских моряков ждала судьба похуже, чем украинских в керченской провокации

Английских моряков ждала судьба похуже, чем украинских в керченской провокации

Командование НАТО сознательно рисковало жизнями британских моряков, посылая эсминец «Дефендер» к берегам Крыма.

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игорь пузин
Топить надо было,а не предупреждать!!!
sergo galin
как всегда . слабых украинцев под конвой , а англичан попугали и утерлись . теперь нато точно знает , что гарант только пукает и сотрясает воздух .
Владимир Самойленко
ты кулэмэт смазал? или на третью мировую пущай руские идут, а ты отсидишься?
Владимир Самойленко
вот тут проблема. на дне Чёрного моря и так дерьма всякого немеряно, ишо и британцев туда накидать сапсем некомильфо. а РЭБануть и оставить плавать - это да.
sergo galin
русский подучи .
Рафаэль Осэлэдко
Подставь под это пукало свой хлебальник и поймешь как оно отрезвляюще действует.Слабые недоумки были на катерах-корытах , для них хватило и "НАВАЛА",а этим ДОЛБОЕБАМ продемонстрировали и стрельбу и бомбочки,что заставило изменить курс ЭСМИНЦУ!!!
Ринат Ахметуллин
Кстати почему не глуханули непонятно, как Маккейна...
Михаил Андреев
Ну ты то ,,герой,, точно бы всех потопил.))) И ,что ж ты такой вумный не адмирал?
sergo galin
русский зачем коверкать ? или недоумок ? вот почитай как было при советах с нарушителями границ . оттого что у советских чиновников , дети учились в СССР и деньги хранили в сберкассе , а не за рубежом . 1 мая 1960 года американский самолет У-2, пилотируемый летчиком Фрэнсисом Пауэрсом (FrancisPowers), нарушил воздушное пространство СССР и был сбит в районе города Свердловска (ныне Екатеринбург) . почитай и запомни , что была сильная и независимая страна , по имени СССР
sergo galin
ох как громко трещишь , а по факту только звон . где хоть один кадр бомбёжек эсминца или обстрел корабля . заставили изменить курс , где ты это видел ? даже по телевизору не могли показать этого . только таким как ты привиделось это и остальное уже додумали . включи мозг , если он еще имеется
Владимир Самойленко
да ну хто бы говорил? ты свой грузинский учи, а за мой руский не переживай.
Владимир Самойленко
вот тока не надь прикрываться СССР. это не твоя страна. наши и самолёт збили. южно корейский. да и во Вьетнаме пиндосов мочили. тока в Советском Союзе не было Ельцына. а вот када появился горби, то и Чессна на Красную площадь села. и это всё ишо СССР был.
Рафаэль Осэлэдко
Трудно объяснять темному человеку суть любого вопроса,тем более если этот человек сам не желает ,а может и не способен разобраться по существу.Может ты на порнуху время тратишь,а не на серьезные аналитические передачи с экспертами дающими оценку событий с видео подтверждениями.Тогда смотри порнуху,-видимо здесь у тебя дела обстоят лучше,а в политику и конфликты-провокации не лезь-не твое!
sergo galin
лучше и полезнее порнуху смотреть , чем с неадекватом и ура-патриотом разговаривать
sergo galin
да , с русским у тебя совсем глухо
Геннадий Сытник
Да и у вас, неуважаемый, он хромает. И не только язык.
sergo galin
кто-то в мужской разговор влез , гендер что ли
Геннадий Сытник
Ты СЕБЯ мужчиной назвал, гомо?
sergo galin
прекрасно ты себя назвал , лучше не скажешь и главное в точку
Геннадий Сытник
Так у тебя ещё и мозг хромает, бедолага? Безнадёга.
Елена Верия (Безденежных)
Ищут на свою задницу "приключений"... Идиоты!
Яна
"Красную линию" ищут...
Владимир Самойленко
тут красная линия, как лазерный или инфракрасный детонатор. када найдут, поздно будет тикать.
Яна
Поздно никогда не будет. Во всяком случае им уже понятно, где эта линия проходит.
Dzofrei Mironte
почему Россия не въебала по эсминцу???????
Виктор Полуэктов
Потому что вышел бы конкретный казус белли и великолепный повод для начала в о й н ы западного мира против "агрессивной России". Эта война им уже необходима до зарезу и такая, чтобы в её начале была виновна РФ и без этой кровавой месиловки западу а) не списать кучу накопившихся экономических/политических тупиков и б) не выйти своими силами/ресурсами из уже надолго затянувшегося экономического Кризиса. Война им обнулит и спишет всё, она уже остро необходима. А вот сегодняшней России война, да ещё на таких навязываемых условиях, не нужна в упор. И чем позже очередная мировая антироссийская накачиваемая муть выйдет в горячую фазу - и чтобы без вины РФ - тем лучше будет для нашей страны. Как и для её народов.
Яна
Рано ещё..
Михаил Андреев
Да по тому ,что в России мин. обороны не дурачёк 63 летний Dzofrei Mironte
Борис Баженов
О каком "мировом сообществе" говорит Липовой? Неужели о той, которая вся состоит из обслуживающих мировой капитал политиков? Так это мизерная часть настоящего мирового сообщества, насчитывающего много миллиардов человек. Это узурпаторы власти. И, если наши политики во власти пытаются опираться на их мнение, а не мнение народов, то появляется сомнение в их благоразумии...
Сергей Евменеев
Вернуть Советскую практику: Все нарушители границы уничтоались!!Без всяких нот и прочих соплей!!! Пиндосы и англосаксы должны дохнуть как мухи у наших границ!!!
Sasha Sokolov
ты от жары стал таким придурком или от старости?
Геннадий Сытник
Но ты ведь придурок вне зависимости от погодных и иных условий.
Анатолий Куликов
Жаль не остановили, на захваченном эсминце было бы чем поживиться, этои вам не бандеровские баркасы.
Владимир Самойленко
ну и на хрена нам это старьё? всё шо там можно найти они у нас спёрли. а новейшее только у нас и есть.
sergo galin
точно дебил , тебя не вылечить
Владимир Самойленко
тупорылый, диплом врача психиатра в студию. нема? так иди на хер со своими диагнозами. себе их ставить можешь.
sergo galin
Ну так ты себе дорогу проложил , острорылый . Так вперёд и с песней , надеюсь без навигатора дорогу найдёшь . И прекрати зарубежные словечки вставлять . Надеюсь путь понял ? На Ваш язык переводить не надо , на крайний случай яндекс переводчик тебе в ротик

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