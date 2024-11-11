Грета Тунберг митингует в Грузии против Азербайджана и Запада

Шведская активистка, давно переставшая быть школьницей, продолжает гастролировать по Грузии. На этот раз вместе с грузинскими феминистками Грета Тунберг вышла на протест в Тбилиси против Азербайджана и ООН.
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