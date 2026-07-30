Борис Ельцин: кем он был по происхождению на самом деле  

В биографии Бориса Ельцина было много белых пятен. Но самое большое — его собственное происхождение. Первый президент России создал вокруг своей родословной настоящий лабиринт из умолчаний и полуправды, который исследователи распутывают до сих пор.
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