Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Борис Ельцин: кем он был по происхождению на самом деле  

В биографии Бориса Ельцина было много белых пятен. Но самое большое — его собственное происхождение. Первый президент России создал вокруг своей родословной настоящий лабиринт из умолчаний и полуправды, который исследователи распутывают до сих пор.

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