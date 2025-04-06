Странные игры с гражданством

Депутаты Госдумы призвали «снисходительно» относиться к смене гражданства Решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной выступать за Австралию «надо воспринимать спокойно и без хейта», заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии