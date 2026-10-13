В Москве завершён первый онлайн-этап программы «Московский чекап» для более 900 тысяч жителей

В Москве успешно завершился первый онлайн-этап новой программы заботы о здоровье «Московский чекап». По информации заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в дистанционном этапе уже приняли участие свыше 900 тысяч жителей столицы, из которых более 260 тысяч — молодые горожане в возрасте до 35 лет, что составляет почти каждую третью часть участников.