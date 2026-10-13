В Москве завершён первый онлайн-этап программы «Московский чекап» для более 900 тысяч жителей

В Москве успешно завершился первый онлайн-этап новой программы заботы о здоровье «Московский чекап». По информации заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в дистанционном этапе уже приняли участие свыше 900 тысяч жителей столицы, из которых более 260 тысяч — молодые горожане в возрасте до 35 лет, что составляет почти каждую третью часть участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат Эстонии в...
- Материнский капит...
- Материнский капит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым