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Регионы России

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В Москве завершён первый онлайн-этап программы «Московский чекап» для более 900 тысяч жителей

В Москве завершён первый онлайн-этап программы «Московский чекап» для более 900 тысяч жителей

В Москве успешно завершился первый онлайн-этап новой программы заботы о здоровье «Московский чекап». По информации заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в дистанционном этапе уже приняли участие свыше 900 тысяч жителей столицы, из которых более 260 тысяч — молодые горожане в возрасте до 35 лет, что составляет почти каждую третью часть участников.

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