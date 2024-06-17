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Хвича об отъезде из России: «Я сказал: «Не могу здесь оставаться». Из-за моей страны, из-за истории Грузии»

В марте 2022 года грузинский вингер приостановил контракт с «Рубином», после чего присоединился к «Динамо» Батуми.

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