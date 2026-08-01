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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Футбольная ассоциация Катара поддержала Инфантино на фоне отказа ФИФА от продажи прав на ЧМ. Глава «ПСЖ» Аль-Хелайфи – на стороне УЕФА

Президент Футбольной ассоциации Катара Хамад бин Халифа бин Ахмед Аль Тани выразил поддержку главе ФИФА Джанни Инфантино на фоне конфликта с УЕФА и отказа от продажи части прав на ЧМ.

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