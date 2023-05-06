Страна и люди

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Гениальность и власть

Как отличить гения? Передается ли гениальность по наследству? Влияет ли этическая принадлежность на процент гениев? Работает ли евгеника? Почему гениям нельзя давать власть? Говорим с доктором биологических наук, профессором Сергеем Савельевым.

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