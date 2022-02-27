Уилл Бакстон: «Проект «Андретти» в «Формуле-1» очень серьезен, выплата вступительного взноса для них мелочь»

Журналист официального сайта «Формулы-1» Уилл Бакстон рассказал, что Майкл Андретти всерьез намерен создать свою команду в «Ф-1» и подтвердил готовность выплатить $200 млн в качестве вступительного взноса.
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