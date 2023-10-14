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Свежие комментарии

  • Валерий Логинов
    Конечно не в "Вагнере"! Но всех без рабору отправлять на передовую из тюрьмы- нельзя, однозначно! Не же зря дают срок...Награжденный меда...
  • Маргарита Марго
    А разве после ВОВ солдаты не совершали преступления? Всегда так было. Хоть Вагнер , хоть МО. Будут возвращаться и буд...Награжденный меда...
  • Владимир Акулов
    В Санкт-Петербурге преподаватель СПбГУ убил и расчленил студентку-любовницу...Давайте  будем  бояться  всех  профессо...Награжденный меда...

Награжденный медалями «вагнеровец» зверски убил многодетную мать

Награжденный медалями «вагнеровец» зверски убил многодетную мать

Суд в Приморье отправил под арест 32-летнего экс-бойца ЧВК «Вагнер», которого подозревают в жестоком убийстве женщины.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В Санкт-Петербурге преподаватель СПбГУ убил и расчленил студентку-любовницу...Давайте  будем  бояться  всех  профессоров  ...В  России  ,  по  статистике  ,примерно  ,   20  тыс  убийств  в  год...  В  СШа только  из  огнестрела  убивают  ,  примерно  ,  100  человек    В  ДЕНЬ  !  Ученые  -  антропологи  ,  которые  изучают  человека , пишут  ,  что  по  агрессивности  человек  -  самое  опасное  существо  на  планете...Ни  один  зверь  не  додумался  построить  *Освенцим*  или  сбросить  атомные  бомбы  на  города  !  Так  что  дело  не  в  *Вагнере* .
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4 час.
ММ
Маргарита Марго
А разве после ВОВ солдаты не совершали преступления? Всегда так было. Хоть Вагнер , хоть МО. Будут возвращаться и будут совершать. К этому надо быть готовыми. У них нервы на пределе и чувство справедливости на лезвии бритвы.
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3 час.
Валерий Логинов
Конечно не в &quot;Вагнере&quot;! Но всех без рабору отправлять на передовую из тюрьмы- нельзя, однозначно! Не же зря дают срок некоторым личностям... Во время ВОВ не всем зэкам удостаивалась честь отмыть кровью свои грехи. Были ограничения по статьям УК.
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3 час.

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