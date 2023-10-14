Суд в Приморье отправил под арест 32-летнего экс-бойца ЧВК «Вагнер», которого подозревают в жестоком убийстве женщины.
Награжденный медалями «вагнеровец» зверски убил многодетную мать
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
В Санкт-Петербурге преподаватель СПбГУ убил и расчленил студентку-любовницу...Давайте будем бояться всех профессоров ...В России , по статистике ,примерно , 20 тыс убийств в год... В СШа только из огнестрела убивают , примерно , 100 человек В ДЕНЬ ! Ученые - антропологи , которые изучают человека , пишут , что по агрессивности человек - самое опасное существо на планете...Ни один зверь не додумался построить *Освенцим* или сбросить атомные бомбы на города ! Так что дело не в *Вагнере* .
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4 час.
ММ
Маргарита Марго
А разве после ВОВ солдаты не совершали преступления? Всегда так было. Хоть Вагнер , хоть МО. Будут возвращаться и будут совершать. К этому надо быть готовыми. У них нервы на пределе и чувство справедливости на лезвии бритвы.
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3 час.
Валерий Логинов
Конечно не в "Вагнере"! Но всех без рабору отправлять на передовую из тюрьмы- нельзя, однозначно! Не же зря дают срок некоторым личностям... Во время ВОВ не всем зэкам удостаивалась честь отмыть кровью свои грехи. Были ограничения по статьям УК.
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3 час.
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