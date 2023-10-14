Награжденный медалями «вагнеровец» зверски убил многодетную мать

ВА Владимир Акулов В Санкт-Петербурге преподаватель СПбГУ убил и расчленил студентку-любовницу...Давайте будем бояться всех профессоров ...В России , по статистике ,примерно , 20 тыс убийств в год... В СШа только из огнестрела убивают , примерно , 100 человек В ДЕНЬ ! Ученые - антропологи , которые изучают человека , пишут , что по агрессивности человек - самое опасное существо на планете...Ни один зверь не додумался построить *Освенцим* или сбросить атомные бомбы на города ! Так что дело не в *Вагнере* .

ММ Маргарита Марго А разве после ВОВ солдаты не совершали преступления? Всегда так было. Хоть Вагнер , хоть МО. Будут возвращаться и будут совершать. К этому надо быть готовыми. У них нервы на пределе и чувство справедливости на лезвии бритвы.