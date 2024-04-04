Ближе к лету в Крыму появится местная клубничка

Сейчас на прилавках магазинов полуострова торгуется ягода, завезенная из-за границы. В министерстве сельского хозяйства крымского правительства заявили, что крымская клубника появится в продаже ближе к маю.
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