🐬 Черноморскую афалину Кимми уже привезли в Балаклаву, чтобы выпустить в море Место выбрали не случайно.
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🐬 Черноморскую афалину Кимми уже привезли в Балаклаву, чтобы выпустить в море Место выбрали не случайно.