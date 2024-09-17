Запад делает ставку на «Карибский кризис 2.0»

БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«…Пусть горит там что попало, лишь бы не было войны»… В этой рожденной «народным творчеством» не самой пристойной частушке, пародирующей официальную советскую пропаганду, клеймящую западных «поджигателей войны», и говорившей о неустанной борьбе за мир советского руководства, на самом деле наиболее чётко был сформулирован основной принцип политики обоих противоборствующих в холодной войне сторон.

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Комментарии
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Misha Glusch
хитро канешна, а па стакхольму низзя была добавить?
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4 час.

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