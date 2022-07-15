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Генменеджер «Динамо» о задачах на сезон: «Всегда высокие. Попадать в плей-офф, а там может быть что угодно»

Генменеджер «Динамо» рассказал о задачах на предстоящий сезон КХЛ. «Готовимся к новому сезону, который будет интересным.

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