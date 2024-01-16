Какие изменения произошли в системе налогового вычета в 2024 году

С 1 января в силу вступил ряд изменений в налоговом законодательстве. Так, выросла максимальная сумма социальных налоговых вычетов, который можно получить при оплате обучения, медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг и некоторых видов страхования.
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