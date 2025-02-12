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Гросси возмущён срыву ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гросси возмущён срыву ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси счёл неприемлемым срыв намеченной на среду ротации инспекторов организации на Запорожской АЭС из-за угрозы их безопасности.

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