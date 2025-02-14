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Учитель в бою: история подвига воина на экране

Учитель в бою: история подвига воина на экране

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручает медаль «Золотая Звезда» российскому офицеру Максиму Бахареву, проявившему героизм при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции / Фото: Дмитрий Харичков / Пресс-служба Минобороны РФ / *** Ученицы 11-го класса новомосковской школы № 2065 Ника Корчагина и Дарья Захарова подготовили небольшой фильм о своем тренере — Герое Российской Федерации Максиме Бахареве.

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