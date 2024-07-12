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В Госдуму внесли проект о новых штрафах за борщевик

Поправками предлагается ввести для губернаторов регионов штрафы за опасное растение до 50 тыс. рублей В России предложили ввести штрафы для губернаторов за неуничтожение борщевика Сосновского на землях, находящихся в собственности регионов.

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