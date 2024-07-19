Трамп: Россия боялась меня и не начинала конфликты

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что во время его пребывания на посту главы государства другие страны, включая Россию, боялись его и не затевали каких-либо конфликтов.
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