Остин подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на защиту от «Хезболлы»

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе состоявшегося телефонного разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галантом подтвердил поддержку со стороны Вашингтона права еврейского государства на защиту от Ирана, ливанской шиитской организации «Хезболла», палестинского исламистского движения ХАМАС и йеменских хуситов.