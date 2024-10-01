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Остин подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на защиту от «Хезболлы»

Остин подтвердил поддержку со стороны США права Израиля на защиту от «Хезболлы»

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин в ходе состоявшегося телефонного разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галантом подтвердил поддержку со стороны Вашингтона права еврейского государства на защиту от Ирана, ливанской шиитской организации «Хезболла», палестинского исламистского движения ХАМАС и йеменских хуситов.

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