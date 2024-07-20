Почему нам так хочется секса во время месячных?

Если тебя в эти дни не скручивает адская боль, то ты знаешь, как во время месячных хочется секса. Что, на самом деле, довольно странно, потому что природа создала это время как будто именно для того, чтобы секса у тебя не было.
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