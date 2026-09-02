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Казанда Рәфкать Сафиуллин һәм Леонид Попов истәлеген мәңгеләштерәчәкләр

Татарстан башкаласында Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рәфкать Сафиуллин һәм РФ Герое, СССРның атказанган очучы-сынаучысы Леонид Попов истәлеген мәңгеләштерәчәкләр.

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