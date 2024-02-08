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Суд вынес приговор 33 военным ВС Украины за артобстрел жилых домов в ДНР

Суд вынес приговор 33 военным ВС Украины за артобстрел жилых домов в ДНР

Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор 33 военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты и 17-ой отдельной танковой бригады ВС Украины за обстрелы жилых домов из артиллерийских орудий, передает «Лента.

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