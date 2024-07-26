Минстрой разработал новые правила проектирования модульных зданий

Минстрой представил новый свод правил, который устанавливает требования к возводимым модульным жилым зданиям высотой до 75 м, общественным зданиям высотой до 50 м, а также сооружениям, в составе которых применяются отдельные модули.
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