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Крымская газета

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О победителях и побеждённых: 80 лет назад был подписан Акт о капитуляции Германии

О победителях и побеждённых: 80 лет назад был подписан Акт о капитуляции Германии

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года в пригороде Берлина Карлхорсте состоялось торжественное подписание Акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

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