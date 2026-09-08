Metro Москва
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Metro Москва

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ВЦИОМ: Туристы высоко оценили комфорт и благоустройство Москвы

ВЦИОМ: Туристы высоко оценили комфорт и благоустройство Москвы

Подавляющее большинство туристов положительно оценивает городскую среду Москвы. По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ, 93% гостей столицы считают её комфортной, 92% – благоустроенной, 89% – современной, а 86% – обновлённой.

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