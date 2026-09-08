ВЦИОМ: Туристы высоко оценили комфорт и благоустройство Москвы

Подавляющее большинство туристов положительно оценивает городскую среду Москвы. По данным исследования Аналитического центра ВЦИОМ, 93% гостей столицы считают её комфортной, 92% – благоустроенной, 89% – современной, а 86% – обновлённой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)