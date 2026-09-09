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Вишневый сок вместо снотворного: что показали эксперименты

Соцсети объявили вишневый сок природным снотворным, и у этой моды нашлась научная основа. Разбираем, как он работает, сколько в нём сахара и как его пить, чтобы был эффект.

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