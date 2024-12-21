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"Первая кровь часто только начало": Кто и почему устроил перестрелку в парламенте Абхазии? На связь вышли инсайдеры

"Первая кровь часто только начало": Кто и почему устроил перестрелку в парламенте Абхазии? На связь вышли инсайдеры

Царьград Фото: Царьград В Абхазии после переворота пролилась первая кровь. Возможно, это лишь начало.

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