Предприятие «Торжокские золотошвеи» проведет мастер-класс на Международной выставке-форуме «Россия»

Предприятие «Торжокские золотошвеи» 18 ноября в ходе Международной выставки-форума «Россия», которая открылась по инициативе Президента России Владимира Путина на ВДНХ в Москве, организует на стенде Верхневолжья мастер-класс по золотному шитью.