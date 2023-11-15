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Предприятие «Торжокские золотошвеи» проведет мастер-класс на Международной выставке-форуме «Россия»

Предприятие «Торжокские золотошвеи» проведет мастер-класс на Международной выставке-форуме «Россия»

Предприятие «Торжокские золотошвеи» 18 ноября в ходе Международной выставки-форума «Россия», которая открылась по инициативе Президента России Владимира Путина на ВДНХ в Москве, организует на стенде Верхневолжья мастер-класс по золотному шитью.

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