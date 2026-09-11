Сергей Лавров рассказал о своих впечатлениях от теракта 11 сентября 2001 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК вспомнил события 11 сентября 2001 года, когда он занимал должность постоянного представителя России при ООН и находился в Нью-Йорке.
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