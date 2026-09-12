Ракету хотят заставить работать на детонационных волнах — Venus Aerospace открыла новый испытательный стенд

Для важных испытаний вращающегося детонационного ракетного двигателя Venus Aerospace открыла на космодроме Houston Spaceport в Техасе новый испытательный стенд для вращающегося детонационного ракетного двигателя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым